Луганські тепловози відправили до Монголії

Чергові 12 секцій тепловоза 2ТЕ116УМ, виготовлені в березні холдинговою компанією «Луганськтепловоз», відправлені до Монголії для експлуатації на Улан-Баторській залізниці.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Тепловоз 2ТЕ116УМ, розроблений з урахуванням кліматичних умов, що відрізняються значним перепадом температур, високим ступенем запиленості повітря та умовами високогір`я (до 1700 м), вже успішно зарекомендував себе в процесі роботи на сталевих магістралях Монголії.

За словами голови правління ХК "Луганськтепловоз" Віктора БИКАДОРОВА, з початку року замовнику відправлено 32 секції цього тепловоза, і ще в найближчі місяці буде виготовлено 20 таких секцій.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія" Луганськтепловоз" - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних, пасажирських і маневрових тепловозів, магістральних електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів. Власником 76% акцій підприємства є ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод».