Зростання ВВП у першому кварталі може скласти більш як 6% - Азаров

Зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) у I кварталі 2011 року, за попередніми даними, може становити більш як 6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з вітчизняними виробниками нафтопродуктів.

"В Україні стабілізовано зараз економічну ситуацію, ми виходимо з кризи. Темпи зростання ВВП у нас більш як 6% за перші три місяці (2011 року - УНІАН) намічаються", - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що фінансова ситуація в країні зараз стабільна, а дефіцит державного бюджету скоротився до 3%.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня на засіданні Кабінету міністрів М.АЗАРОВ повідомив, що, за попередніми даними Державного комітету статистики, зростання ВВП України в лютому цього року становило 6%, у січні-лютому – 5,5%.

Довідка УНІАН. За оперативними даними, зростання валового внутрішнього продукту в 2010 році проти 2009 року становило 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.

У держбюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.