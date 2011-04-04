У лютому ціни промвиробників у ЄС зросли

Брюссель. У лютому 2011 року ціни промислових виробників виросли, порівняно із січнем 2011 року, на 0,8% в єврозоні і у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У лютому-2011, порівняно з лютим-2010, ціни виробників виросли на 6,6% у єврозоні, і на 7,1% в ЄС-27.

У лютому-2011, порівняно з січнем-2011, ціни в промисловості за винятком енергетики виросли на 0,6% в єврозоні і на 0,5% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі виросли на 1,2% в зоні євро і на 1,3% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів зросли на 1,0% в єврозоні і на 0,9% в ЄС-27, ціни на товари тривалого використання зросли на 0,2% в зоні євро і на 0,3% в ЄС-27, на товари короткочасного споживання зросли на 0,5% в зоні євро і на 0,4% в ЄС-27. Ціни на капітальне майно зросли на 0,2% в обох зонах.

Найбільше зростання цін промислових виробників у лютому-2011, порівняно із січнем-2011, зареєстроване в Литві (2,0%), Бельгії і Данії (по 1,9%), Греції (1,3%) і Фінляндії (1,2%). Зниження було зареєстроване в Словаччині (-0,3%), Швеції (-0,2%), і Естонії (-0,1%).

У лютому-2011, порівняно з лютим-2010, ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 4,5% в зоні євро і в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 12,8% в єврозоні і на 13,2% в ЄС-27, напівфабрикати зросли на 8,1% в зоні євро і на 8,0% в ЄС-27, товари короткочасного споживання зросли на 2,6% в єврозоні і на 3,0% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 1,8% в зоні євро і на 2,0% в ЄС-27, капітальне майно подорожчало на 1,2% в єврозоні і на 1,3% в ЄС-27.

У лютому-2011, порівняно з лютим-2010, найбільше зростання цін промвиробників зареєстроване в Болгарії (12,51%), Нідерландах (10,3%), Бельгії (10,2%) і Великобританії (9,9%).

Найменше зростання цін зареєстроване в Мальті (0,8%), Швеції (0,9%) і Словаччині (3,4%).

У січні-2011, порівняно з груднем-2010, ціни промислових виробників зросли на 1,3% в зоні євро і на 1,2% в ЄС-27.