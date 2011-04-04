Із Горлівського хімзаводу вивезуть 2 тис. 350 тонн мононітрохлорбензолу

З території державного підприємства «Горлівський хімічний завод» у Донецькій області буде вивезено 2 тис. 350 тонн мононітрохлорбензолу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, за поданням Мінприроди 4 квітня було прийнято Розпорядження Кабінету міністрів «Про виділення коштів для здійснення у 2011 році невідкладних природоохоронних заходів із видалення та вивезення на утилізацію небезпечних відходів мононітрохлорбензолу».

Документ передбачає виділення з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища 60 млн. грн. на проведення комплексу робіт з вилучення та вивезення 2 тис. 350 тонн відходів мононітрохлорбензолу з території Горлівського хімзаводу, які накопичувались на проммайданчику підприємства з 1972 по 1994 роки.

На сьогодні більша частина відходів мононітрохлорбензолу зберігаються у металевих бочках та ємностях, що знаходяться у вкрай незадовільному стані, і тому у будь-який момент може виникнути розгерметизація, що спричинить забруднення ґрунту та ґрунтових вод всього водного басейну Донбасу та України. Крім того, поряд з відходами МНХБ знаходиться майже 30 тонн вибухівки-тротилу. Таким чином, в разі детонації толуолу може бути вибух двох сумішей мононітрохлорбензолу та толуолу, який може призвести до трагічних наслідків, підкреслили в Мінприроди.

За даними прес-служби, впродовж останніх чотирьох місяців міністерством проведено велику роботу з вивчення методів знешкодження цієї суміші. Як наслідок, міністерство уклало домовленість з двома іноземними компаніями, що дали згоду на знешкодження цих небезпечних відходів на своїх потужностях за кордоном. “Таким чином проблема, яка не вирішувалась протягом 17 років, має бути вирішена протягом 4-5 місяців цього року”, - підкреслюється у повідомленні.

***Відходи мононітрохлорбензолу (МНХБ) – високотоксичні, належать до другого класу небезпеки, отрута, що порушує функції всіх органів людини, і в першу чергу – кровотворних. У грудні 1989 року на території заводу мала місце аварія, пов`язана з виробництвом МНХБ, яка призвела до порушення водопостачання 8 міст Донецької області з населенням 300 тис. осіб, державі було завдано великий матеріальний збиток.