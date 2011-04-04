Уряд виділив 11,5 млн. грн. на вивезення та утилізацію гексахлорбензолу з Івано-Франківщини

Уряд сьогодні, 4 квітня, за поданням Мінприроди прийняв розпорядження «Про виділення коштів для здійснення у 2011 році невідкладних природоохоронних заходів із видалення та вивезення на утилізацію небезпечних відходів гексахлорбензолу».

Розпорядженням передбачено виділення 11,5 мільйонів гривень з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на проведення комплексу робіт із вивезення та утилізації небезпечних відходів з Івано-Франківської області, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Зокрема, за даними міністерства, в цьому році планується вилучення та вивезення не менше 3285 тонн відходів гексахлорбензолу в зоні консервації Домбровського кар’єру для подальшої утилізації їх на спеціалізованому підприємстві Tradebe (Велика Британія).

Це дозволить забезпечити ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, що склалася у м. Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Івано-Франківської області, поліпшити екологічну ситуацію, зменшити загрозу життю та здоров’ю населення регіону.

Довідка УНІАН. Указом Президента України від 10 лютого 2010 року №145 територію міста Калуш та сіл Кропивник та Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області було оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації.

За даними Мін природи, в 2010 році проведено роботи з видалення відходів гексахлорбензолу з площі 4374 м кв. та вивезено 8514 тонн відходів. Територія, на якій знаходяться залишки ГХБ, становить 14 тис. 991 м кв., із якої необхідно видалити близько 22,5 тис. тонн небезпечних відходів.