Антимонопольний комітет України (АМКУ) направив запит українському бізнесменові Дмитру ФІРТАШУ про придбання ЗАТ "Сєверодонецьке об'єднання "Азот".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови АМКУ Юрій КРАВЧЕНКО сьогодні журналістам у Києві.

"На даний час у нас немає заявки по сєверодонецькому "Азоту ", - сказав він, і додав, що "ми їм направили запит... чи є у вас придбання сєверодонецького "Азоту".

Також Ю. КРАВЧЕНКО відзначив, що запит було направлено уповноваженому представнику Д.ФІРТАША.

Як повідомляв УНІАН, у лютому ц.р. власник Group DF, бізнесмен Дмитро ФІРТАШ підтвердив, що Group DF придбала ЗАТ «Сєверодонецьке об'єднання «Азот».

15 грудня 2010 в ході засідання Кабінету міністрів голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО, у відповідь на прохання озвучити офіційно суму угоди, сказав, що держпакет акцій ЗАТ "Сєверодонецьке об'єднання "Азот" було реалізовано за 276 млн. грн., або 35 млн. дол.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Сєверодонецьке об'єднання «Азот» (Луганська обл.) Є третім за величиною в Україні виробником аміаку і одним з найбільших в Європі хімічним підприємством з виробництва азотних добрив тощо.