США виділять 35 млн. доларів на утилізацію корпусів ракет на Павлоградському хімзаводі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що США виділять 35 млн. доларів на спільну американсько-українську програму з утилізації корпусів ракет РС-22 на Павлоградському хімзаводі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент повідомив журналістам після церемонії урочистого відкриття на ПХЗ повномасштабної установки гідромеханічного вилучення твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, домовленість про фінансування США програми утилізації твердих корпусів міжконтинентальних балістичних ракет була досягнута під час його зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ у квітні 2010 року.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на ПХЗ буде змонтовано і встановлено усе необхідне устаткування до 2013 року.

«До 2014-го, у крайньому випадку 2015 року стане можливим на 100% утилізувати тверде ракетне паливо та ракети на Павлоградському хімзаводі», - зазначив Президент.