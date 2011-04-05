У Мінприроди обіцяють наступного року побудувати завод з переробки пестицидів

У Міністерстві екології та природних ресурсів обіцяють наступного року побудувати в Україні завод з переробки пестицидів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, про це представники міністерства повідомили членам спілки підприємств Франції-України MEDEF International в ході робочої зустрічі та обговорення спільних можливостей та пріоритетів співпраці.

Появі сучасного заводу із переробки пестицидів сприяє прагнення міністерства до 2015 року повністю очистити всі області України від застарілих засобів хімічного захисту рослин, зауважили у прес-службі.

Також у Мінприпроди нагадали, що цього року планується очистити від пестицидів 13 областей України: Київську, Донецьку, Львівську, Харківську, Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Луганську, Миколаївську, Одеську, Хмельницьку, Рівненську області та АР Крим.

У 2010 році завдяки Мінприроди з 5 областей вивезли всі застарілі пестициди.