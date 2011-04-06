Україна зупинила розслідування щодо імпорту холодильного й морозильного обладнання

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розглянула дані Міністерства економіки України та матеріали про результати спецрозслідування щодо імпорту в Україну холодильного й морозильного обладнання незалежно від країни походження та експорту й зупинила розслідування без застосування спеціальних заходів.

Відповідне оголошення розміщено сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

Розслідування зупинено без застосування спеціальних заходів, оскільки комісія встановила, що впродовж періоду розслідування імпорт в Україну цього обладнання не здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, які б завдавали значних збитків національному виробнику.

Нагадаємо, розслідування щодо імпорту холодильного й морозильного обладнання проводилося за період із 1-го півріччя 2009 р. по 1-е півріччя 2010 р.