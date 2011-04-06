За 1-й квартал зростання промвиробництва перевищило 10%, ВВП - 5% - прем'єр

За попередніми даними, за перший квартал цього року зростання промислового виробництва в Україні перевищило 10%, а зростання ВВП очікується на рівні 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

Він також сказав, що, за попередніми даними, доходи держбюджету за перший квартал становлять понад 66 млрд. грн., що майже на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

«Бюджет наповнюється стабільно. Це перш за все результат відновлення й зростання економіки. Це дає нам можливість продовжувати зважену соціальну політику», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва в лютому поточного року порівняно з лютим 2010 року становило 11,5%, у січні-лютому 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 10,5%.