Польща розраховує на 4% зростання ВВП у 2012 році

Польська влада прогнозує прискорення зростання валового внутрішнього продукту в країні у 2012 р. до 4% із закладеного в бюджет 2011 р. ВВП на рівні 3,5%.

Як повідомила УНІАН прес-служба польського уряду, відповідний макроекономічні показники Кабінет міністрів Польщі затвердив на засіданні у вівторок.

ВВП у поточних цінах, за оцінками влади, в 2012 році складе близько 580 млрд. доларів (1 дол = 2,8 PLN).

Уряд прогнозує зростання реальної середньої зарплати наступного року на 2,9% - до майже 1,3 тис. доларів.

Влада також розраховує на скорочення безробіття до 10% з 13% у лютому цього року і зростання працевлаштування на 1,3%.

Як повідомляв УНІАН, зростання польського ВВП в 2010 році прискорилося до 3,8% з 1,7% в кризовому 2009 році. У 2008 році зростання польського ВВП сповільнилося до 5% з 6,5% у попередньому.