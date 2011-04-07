Ціни виробників промпродукції в березні виросли на 2,1%, з початку року - на 8,4%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в березні 2011 року, порівняно з лютим, виросли на 2,1%, з початку року (березень 2011 року до грудня 2010 року) - на 8,4%.

Про це УНІАН повідомили в Держкомстаті.

Зростання цін виробників промислової продукції в березні 2011 року проти березня 2010 року становило 20,3%, в січні-березні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року - 19,9%

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року в Україні ціни виробників промислової продукції, порівняно з груднем 2010 року, виросли на 1,3%.