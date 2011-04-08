Кабмін погасив борги перед постраждалими від нещасних випадків на виробництві
На сьогодні заборгованості перед постраждалими від нещасних випадків на виробництві немає.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра соціальної політики України Василь НАДРАГА, виступаючи сьогодні в парламенті.
За його словами, згідно з даними Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, на 1 січня 2011 року сума несплачених внесків до бюджету фонду вуглевидобувними підприємствами становила 670,7 млн. грн.
Унаслідок цього відбулося розбалансування бюджету фонду, і його дефіцит становив 602,8 млн. грн. «Недоотримання страхових внесків призвело до кредиторської заборгованості зі страхових виплат і витрат на соціальні послуги в усіх регіонах на загальну суму 476,6 млн. грн.», - зазначив В.НАДРАГА.
Він підкреслив, що на сьогодні заборгованість перед постраждалими на виробництві погашена урядом.