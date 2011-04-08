«Луганськтепловоз» у березні збільшив випуск продукції в 2,8 разів

ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" у березні 2011 року випустила продукції майже на 140 млн. грн., що в 2,8 разів перевищує минулорічний показник. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, у березні на підприємстві виготовлено 10 секцій магістрального вантажного тепловоза 2ТЕ116УМ для Улан-Баторскої залізниці (Монголія). Крім того, виготовлені запасні частини для локомотивів, вузли і агрегати, виконані інші роботи.

За інформацією прес-служби, з початку року ХК «Луганськтепловоз» випустила 22 секції тепловоза 2ТЕ-116УМ і 4 секції електровоза 2ЕЛ5 для "Укрзалізниці". Загалом, випуск товарної продукції в січні-березні ц.р. майже в 5 разів перевищує виробничі підсумки першого кварталу минулого року.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"- найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів. Власником 76% акцій підприємства є «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод».