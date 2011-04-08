Харківська компанія "Омбрідж" придбала 20% акцій черкаського "Азоту"

Харківська компанія "Омбрідж" придбала 20,1% акцій черкаського ВАТ "Азот" у кіпрської компанії Plg Ua Limited.

Як повідомляє черкаський інтернет-сайт "Провінція", зокрема, "Омбрідж" придбала 24 982 877 штук акцій ВАТ "Азот".

Довідка УНІАН. Черкаське ВАТ "Азот" - одне з найбільших підприємств в Україні з виробництва мінеральних добрив, іонообмінних смол, капролактаму та іншої хімічної продукції. Завод випускає аміачну селітру, аміак, карбамід, карбамідно-аміачну суміш, а також аміачну воду і сульфат амонію.

У 2009 році ВАТ "Азот" отримало чистий збиток у розмірі 213,23 млн. грн., тоді як у 2008 році компанія отримала 694,38 млн. грн. чистого прибутку.