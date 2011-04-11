Кабмін збільшив кількість підприємств, що входять у ДК «Укроборонпром» до 137

Кабінет міністрів України доповнив склад державного концерну «Укроборонпром» більш ніж 124 підприємствами, довівши їх кількість до 137.

Відповідну постанову №374 від 6 квітня ц.р. розміщено на сайті уряду.

Документом доручено забезпечити узгодження зміни в концерні з Антимонопольним комітетом України у встановленому законодавством порядку про захист економічної конкуренції.

Як повідомляв УНІАН, КМУ ухвалив рішення про створення держконцерну «Укроборонпром» 29 грудня 2010 року.

Концерн створено з метою підвищення ефективності функціонування державних підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів, і беруть участь у військово-технічній співпраці з іноземними державами.

Генеральним директором ДК «Укроборонпром» призначено Дмитра САЛАМАТІНА.