Виробництво легкових авто в Україні у І кварталі збільшилося в 2,3 рази

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-березні ц.р., за оперативними даними, збільшилося в 2,3 рази, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 21,622 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

За даними асоціації, виробництво автобусів в Україні в січні-березні ц.р. збільшилася на 10%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 540 штук.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україну в січні-березні ц.р. скоротилося на 23%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 658 штук.

Як повідомляв УНІАН, за даними «УкрАвтоПрому» в 2010 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 14,2%, в порівнянні з 2009 роком, до 74,992 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 76,5% - до 2 693 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилася в 2,2 рази - до 5 129 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод »і ЗАТ« Бориспільський автозавод ») та ін.