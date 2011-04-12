Президентом та гендиректором компанії Philips став Франс ван Хаутен

Компанія Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) оголошує про призначення Франса ван Хаутена (Frans van Houten) на позицію Президента та Генерального директора компанії на наступні 4 роки.

Про це повідломляється у прес-релізі компанії.

Згідно з отриманою інформацією, кандидатуру Франса ван Хаутена було затверджено на щорічних зборах акціонерів, і рішення набуває чинності з 1 квітня 2011 року.

Крім того, загальні збори акціонерів затвердили призначення Рона Вірахадіракса (Ron Wirahadiraksa) та Пітера Нота (Pieter Nota) членами Правління компанії Philips починаючи з 1 квітня. Джексон Тай (Jackson Tai) був призначений членом наглядової ради Philips, а Кєєс ван Леде (Cees van Lede), Джон Томпсон (John Thompson) та Хейно фон Прондзінські (Heino von Prondzynski) були переобрані як члени Наглядової ради. Всі призначення до складу Наглядової ради набули чинності 31 березня 2011 року.

Загальні збори акціонерів також затвердили пропозицію Philips щодо збільшення виплат річних дивідендів за 2010 рік, які складуть 0,75 євро за акцію. У 2011 році дивіденди будуть виплачені у грошовій формі та акціями, залежно від вибору акціонера.

Довідка УНІАН. Royal Philips Electronics of the Netherlands (NYSE: PHG, AEX: PHI) - міжнародна компанія, яка працює в галузі «здоров`я та благополуччя». Штаб-квартира Philips знаходиться у Нідерландах, 119 000 співробітників працюють у представництвах компанії більш ніж у 60 країнах світу. Обсяг продажів у 2010 році склав 25,4 млрд. євро. Компанія посідає провідні позиції в розробці обладнання для кардіології, невідкладної допомоги та медичного обслуговування в домашніх умовах, в області енергоефективних світлотехнічних рішень та інноваційних систем освітлення. Philips задає нові стандарти в сегментах пласких телевізорів, електробритв та засобів особистої гігієни, портативних телевізорів та DVD, а також приладів і засобів для догляду за порожниною рота.