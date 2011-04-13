В Україні виробництво марганцевого концентрату зросло на 1,3 тис. тонн

В Україні за січень-лютий 2011 року виробництво марганцевого концентрату зросло на 1,3 тис. тонн, або на 0,4%, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 р., - до 295,8 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

Згідно з повідомленням, ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» за вказаний період збільшив виробництво марганцевого концентрату на 8,7 тис. тонн, або на 5,2%, в порівнянні з січнем-березнем 2010 р., - до 173,3 тис. тонн .

ВАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» за І квартал п.р. виготовив 122,5 тис. тонн марганцевого концентрату, що на 5,7%, або на 7,4 тис. тонн, менше, ніж за аналогічний період 2010 р.

За вказаний період ОГЗК також виготовив 90,2 тис. тонн марганцевого агломерату - на 7,8 тис. тонн (на 9,4%) більше, ніж за січень-березень 2010 р.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за 2010 р. виробництво марганцевого концентрату зросло до 2009 р. на 70,5%, або на 657 тис. тонн, - до 1,5893 млн. тонн.