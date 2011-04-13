Уряд ще не вирішив, яке відомство опікуватиметься гірничо-металургійним комплексом

Уряд дотепер ще не вирішив, яке відомство опікуватиметься гірничо-металургійним комплексом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК повідомив заступник генерального директора об`єднання «Металургпром» Олександр ЗРАЖЕВСЬКИЙ, коментуючи відсутність представників Кабінету міністрів на нараді.

Як повідомляв УНІАН, до 16 травня у рамках проведення адміністративної реформи Міністерство промислової політики України, що опікувалося роботою ГМК, буде ліквідоване. Функції Мінпромполітики мають перейти до Державного агентства з управління корпоративними правами і майном.