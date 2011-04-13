Виробники пральних порошків у Європі оштрафовані за картельну змову
16:13, 13 квітня 2011Промисловість
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Брюссель. Виробників пральних порошків у Європі - компанії Procter & Gamble і Unilever - оштрафовано за картельну змову на 315,2 млн. євро.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.
За даними прес-служби, в змові брала участь також компанія Henkel, яка одержала імунітет за його розкриття.
Єврокомісія відзначає, що змова діяла з 7 січня 2002 року по 8 березня 2005 року з метою стабілізації позицій на ринку і координації цінової політики.
Компанії координували свою цінову політику в Бельгії, Франції, Німеччині, Греції, Італії, Португалії, Іспанії і Нідерландах.
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