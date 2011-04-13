Українські метпідприємства скоротили збитки на 59,3%

Металургійні підприємства України за перший квартал 2011 року зменшили збитки від реалізації (операційної діяльності) на 59,3%, або 1,6 млрд. грн. порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1,1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального директора об'єднання «Металургпром» Олександр ЗРАЖЕВСЬКИЙ сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК.

За його словами, обсяги відвантаження металу метпідприємствами за січень-березень п.р. збільшилися на 9,5% - до 8,22 млн. тонн, виручка від реалізації - на 54%, до 44 млрд. грн.

«Зростання виручки викликане не тільки збільшенням обсягів реалізації, а й підвищенням вартості металопродукції на 46% через зростання цін на сировину та залізничні перевезення», - сказав О.ЗРАЖЕВСЬКИЙ.

За даними «Металургпрому», в II кварталі 2011 року в зв'язку зі зниженням цін на металопродукцію та подальшим зростанням витрат фінансові показники роботи металургійної галузі погіршаться.

Як повідомляв УНІАН, українські метпідприємства за січень-лютий п.р. отримали негативний фінансовий результат (доподатковий збиток) в обсязі 1,3 млрд. грн.

За підсумками 2010 року негативний фінансовий результат металургійної галузі до оподаткування становив 3,8 млрд. грн.