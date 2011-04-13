Українські металурги у першому кварталі збільшили виробництво на 2-10%

Українськіметалургизасічень-березень2011 року збільшиливиробництво основнихвидівпродукціїна2-10%порівнянозаналогічнимперіодом2010 року.

ЯкпередаєкореспондентУНІАН,процеповідомивзаступникгенеральногодиректора об'єднання«Металургпром» ОлександрЗражевськийсьогодні вДніпропетровську набалансовій нарадіпредставниківпідприємствГМК.

Зайогословами,запершийкварталц.р.метпідприємствавиробили7,129млн.тоннчавуну,що на2%,або153тис.тонн,більше,ніж за підсумками першогокварталу 2010року.Виробництво сталіза вказанийперіодзрослона7%,або572 тис.тонн,-до8,634млн.тонн,виробництво загальногопрокату- на10%,або728тис.тонн,-до8,221млн.тонн.

ЯкповідомлявУНІАН,у 2010році вУкраїні було вироблено27,355млн.тоннчавуну,32,682млн.тоннсталіі30,649млн.тонн загальногопрокату.

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