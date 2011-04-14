У Запорізькій області розпочали підготовку до будівництва гірничо-збагачувального комбінату

В Оріхівському районі Запорізької області розпочали підготовку до будівництва гірничо-збагачувального комбінату повного циклу - Васинівского ГЗК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної держадміністрації, проект реалізує «Індустріальна група «Магнетит».

«Промислова зона підприємства розташована на території Преображенського і Кіровського сільських рад. Загальна площа складає 772 га. Орієнтовна вартість проекту - 1 млрд. доларів. На даному етапі «Індустріальна група «Магнетит» проводить підготовчу роботу, техніко-економічне обґрунтування, узгодження з відповідними службами і т.п.», - повідомили в ЗОДА.

За інформацією прес-служби, голова ЗОДА провів зустріч з керівництвом компанії, за підсумками якої було оголошено, що інвестиційний проект передбачає відшкодування не менше 1% з доходів на розвиток територій і близько 300 тисяч гривень підприємство готове вкласти цього року.