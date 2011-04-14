Чистий прибуток «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2010 році склав 1,2 млрд. грн.

Чистий прибуток ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками 2010 року склав 1 млрд. 209,4 млн. грн., тоді як 2009 меткомбінат закінчив зі збитком 120 млн. грн. Про це повідомляють у фінансовому звіті підприємства, розміщеному на сайті ДКЦПФР.

Згідно з фінзвітом, кредиторська заборгованість комбінату за підсумками 2010 року збільшилася на 1 млрд. 212 млн. грн. (на 7,5%) - до 3 млрд. 785 млн. грн. Водночас, дебіторська заборгованість склала 5 млрд. 315 млн. грн., що на 153 млн. (на 2,9%) більше, ніж за підсумками 2009 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматур і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більше 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталі і понад 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки і Європи.

У 2010 році «АрселорМіттал Кривий Ріг» збільшив виробництво основних видів продукції на 19,3-21,6%, в порівнянні з 2009 роком.