Новим гендиректором «Луганськтепловозу» обрали Сергія Міхеєва

Новим генеральним директором ХК «Луганськтепловоз» на сьогоднішніх загальних зборах акціонерів обраний Сергій МІХЕЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, раніше С. МІХЕЄВ виконував обов`язки комерційного директора компанії.

Згідно з повідомленням, до цього посаду гендиректора «Луганськтепловозу» обіймав Віктор БИКАДОРОВ. Сьогодні він обраний членом наглядової ради.

Крім того, збори акціонерів скасували посаду голови правління і змінили форму організації підприємства з ВАТ на публічне акціонерне товариство (ПАТ).

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія" Луганськтепловоз" - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів. Власником 76% акцій підприємства є «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод».