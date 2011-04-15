Клюєв: інноваційна програма СНД підвищить конкурентоспроможність національних економік

Ухвалення й реалізація Міждержавної програми інноваційної співпраці країн СНД дасть змогу підвищити ефективність виробництва й загальну конкурентоспроможність національних економік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи результати 49-го засідання Економічної ради СНД, на якому обговорювався хід підготовки програми і її зміст.

За словами А.КЛЮЄВА, в програмі йдеться про заміщення старих технологічних устроїв і перехід на нові, в основу яких буде покладено інформаційні, нано- і біотехнології. Головна мета програми – модернізація національного виробництва, зокрема підвищення його енергоефективності.

«Ми повинні будувати нашу співпрацю в рамках СНД на новій технологічній платформі – використовувати сучасні інформаційні технології. Сьогодні люди можуть вільно і незалежно від місця розташування брати участь у процесі створення інновацій в будь-якій галузі економіки», – відзначив А.КЛЮЄВ.

За його словами, йдеться насамперед про інтелектуальну співпрацю.

Перший віце-прем`єр-міністр України наголосив, що в сучасному світі саме інтелектуальна, інноваційна складова є найважливішим конкурентним продуктом.

А.КЛЮЄВ також повідомив, що на засіданні розглядалися питання підвищення продовольчої безпеки, зокрема, було схвалено план заходів про взаємне забезпечення базовими продуктами харчування.

Крім того, учасники засідання обговорили хід підготовки Міждержавної виставки, присвяченої 20-річчю СНД, яка повинна відкритися наприкінці червня в Москві. За інформацією А.КЛЮЄВА, в рамках виставки 29 червня пропонується провести День України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Ялті проходить 49-е засідання Економічної ради СНД.