Зростання промвиробництва в березні склало 12,8%

В Україні зростання промислового виробництва в березні поточного року порівняно з березнем 2010 року становило 8%, у січні-березні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 9,7%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в березні ц.р. порівняно з лютим зростання промвиробництва становило 12,8%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в березні ц.р. проти березня 2010 року за галузями становило: у видобувній промисловості – 3,8% (до лютого ц.р. – 14,6%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – 4,2% (до лютого ц.р. – 15,2%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини – 3,5% (до лютого ц.р. – 14,3%).

В обробній промисловості зростання обсягів виробництва в березні ц.р. порівняно з березнем 2010 року становило 8,1% (до лютого ц.р. – 15,1%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксований спад на рівні 2,8% (до лютого ц.р. – зростання 19,5%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 16,4% (до лютого ц.р. – 10,9%), зокрема в текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 18,2% (до лютого ц.р. – 10,6%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 10,1% (до лютого ц.р. – 12,2%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва в березні ц.р. проти березня 2010 року становило 13,5% (до лютого ц.р. – 14,6%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 0,2% (до лютого ц.р. – 15,1%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – спад 12,4% (до лютого ц.р. – зростання 5,5%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 10,7% (до лютого ц.р. – зростання 14%), зокрема в хімічному виробництві – 12,2% (до лютого ц.р. – зростання 12,8%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 4,4% (до лютого ц.р. – зростання 19,6%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 22,2% (до лютого ц.р. – зростання 31,2%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів в березні ц.р. порівняно з березнем 2010 року зростання виробництва становило 5,7% (до лютого ц.р. – зростання 12,5%), в машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 22,8% (до лютого ц.р. – зростання 14,6%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 7,1% (до лютого ц.р. – зростання 10,9%), у виробництві електричного, електронного й оптичного устаткування – 19,2% (до лютого ц.р. – зростання 10,4%), у виробництві транспортного устаткування – 38,5% (до лютого ц.р. – зростання 19,6%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу і води зафіксоване зростання на рівні 13,8% (до лютого ц.р. – зростання 1%).

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва в грудні 2010 року порівняно з груднем 2009 року становило 12,5%, в січні-грудні 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року зростання промвиробництва становило 11%.

У грудні проти листопада 2010 року зафіксоване зростання на рівні 4,7%.

Зростання промвиробництва в січні-лютому 2010 року проти січня-лютого 2009 року становило 9,4%.