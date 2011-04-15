Шувалов заявляє про невдоволення російських трубників захистом від українських конкурентів

Перший заступник голови уряду Російської Федерації Ігор ШУВАЛОВ заявляє про невдоволення російських виробників труб і кондитерських виробів захистом їх інтересів від конкурентів з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на міжнародному інвестиційному форумі «Ялтинські ділові зустрічі» в Криму.

За словами віце-прем`єра уряду РФ, Україна сидить на двох стільцях - хоче брати участь і в зоні вільної торгівлі СНД, і в зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом.

"Швидше, це експертна оцінка, це неофіційна позиція Російської Федерації: Україна виявиться затиснутою між двома цими складними форматами, а це не зовсім комфортна ситуація", - сказав він.

І.ШУВАЛОВ вважає, що Україна при відкритті свого ринку в рамках зони вільної торгівлі з ЄС відчує низьку конкурентоспроможність українських товаровиробників - користуючись режимом вільної торгівлі, українські товари почнуть переміщатися на ринки країн СНД, перш за все, на російський ринок. "У цих умовах Росія і її партнери з Митного союзу, а, можливо, й інші країни СНД змушені будуть вживати необхідних захисних заходів", - заявив віце-прем`єр РФ.

"Уже зараз це для нас чутлива тема. Наші промисловці й аграрії цілком справедливо дорікають нам у тому, що ми погано захищаємо (російські) інтереси від українських конкурентів - про це, зокрема, говорять нам російські трубники, невдоволені параметрами квот на українську трубну продукцію, про це ж свідчать й наші кондитери, відзначаючи різке зростання постачань української карамелевої продукції на російських ринок. Дійсно, при низьких імпортних митах, що склалися, на цукор, українська карамель завжди буде більше конкурентоспроможною, ніж російська", - сказав І.ШУВАЛОВ.