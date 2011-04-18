Гендиректора «Метінвеcту» Ігоря Сирого визнали кращим топ-менеджером України

Генерального директора металургійної компанії «Метінвест» Ігоря СИРОГО визнано кращим топ-менеджером України в рейтингу «ТОП-100» видавництва «Економіка». Про це УНІАН повідомили в компанії «Метінвест».

Також І.СИРИЙ здобув перемогу в номінаціях «Кращий менеджер - лідер команди» та «Кращий антикризовий менеджер».

Рейтинг «ТОП-100» видавництва «Економіка» є престижним експертними рейтингом в Україні з оцінки ефективності менеджменту і компаній лідерів українського бізнесу. Як повідомили у видавництві, експерти при складанні рейтингу на лідируючі позиції пропонували керівників, компаній яких орієнтовані на постійний розвиток і гнучко реагують на будь-які зміни в умовах ринку. Також важливими показниками для входження в рейтинг був ступінь клієнтоорієнтованості компанії, вміння її керівника бути командним гравцем, який доводить свій професіоналізм прийняттям стратегічно правильних рішень.

Основою високої оцінки топ менеджера "Метінвесту" стала ефективність бізнес-моделі компанії в умовах кризи у світовій сталеливарній галузі в 2008-2010 рр.

Як повідомлялося раніше, відповідно до нової стратегії Метінвесту, прийнятої на початку поточного року, компанія з 2011 року планує працювати на засадах посилення вертикальної інтеграції шляхом переробки всього обсягу власної сировини в сталь і підвищення виробничої ефективності металургійних підприємств з тим, щоб у поточному році обсяг виробництва сталі перевищив 14 млн. т., а в довготерміновій перспективі досяг 25 млн. т на рік.

На даний момент, повідомили в компанії, в «Метінвесті» на завершальному етапі перебуває впровадження ініціатив, спрямованих на розвиток навичок реалізації великих проектів капітальних інвестицій, підвищення ефективності продажів і вдосконалення корпоративної культури, що грунтується на спільних цінностях.

«У такий відповідальний період розвитку компанії, ключовим пріоритетом залишається злагоджена командна робота під керівництвом успішного та ефективного топ-менеджера», - підкреслюють в «Метінвеcті».

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» є вертикально інтегрованою гірничовидобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції із сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. До структури Групи входять видобувні та металургійні підприємства, розташовані в Україні, Європі та США, а також мережа продажів з охопленням всіх ключових світових ринків. Група «Метінвест» складається з трьох виробничих дивізіонів: Дивізіон вугілля і коксу, Гірничорудний дивізіон і Дивізіон сталі та прокату.

Основними акціонерами «Метінвест» є Група СКМ (75%) і «Смарт-Холдинг» (25%), які спільно управляють компанією. Metinvest B.V. є материнською компанією Групи «Метінвест».

Ігор Сирий - з 2006 обіймає посаду Генерального директора ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ». У 2002-2006 рр.. працював старшим менеджером ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (Донецьк, Україна). У 1999-2002 - старшим консультантом PricewaterhouseCoopers (Київ, Україна). І.Сирий має ступінь Магістр управління бізнесом (MBA) Cornell University (США). Є сертифікованим фінансовим аналітиком (CFA), а також членом Асоціації дипломованих бухгалтерів (ACCA).

*** Рейтинг «ТОП-100» видавництва «Економіка» проводиться в Україні вже більше 10 років і оцінює ефективність менеджменту і компаній лідерів українського бізнесу. Експертами рейтингу виступають керівники компаній та організацій - бізнес-лідерів у різних галузях економіки України.

Цього року до першої десятки кращих увійшли: Ігор Сирий («Метінвест»), Борис Тимонькін («Укрсоцбанк»), Віталій Антонов («Галнафтогаз»), Ігор Литовченко («Київстар»), Максим Тимченко («ДТЕК»), Ігор Гордієнко («ІНГО Україна»), Сергій Оксанич («Кінто»), Філя Жебровська («Фармак»), Олег Попов («СКМ»), Олександр Федченко («Інком»).