Найвище зростання промвиробництва зафіксоване в Івано-Франківській області – 36,2%

Найвище зростання промислового виробництва в Україні в березні 2011 року проти показника березня 2010 року зафіксоване в Івано-Франківській області – 36,2%, найбільший спад відмічений у Чернівецькій області – 15,3%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, до п`ятірки областей-лідерів зростання промислового виробництва увійшли: Івано-франківська область (березень 2011 р. до березня 2010 р. – 36,2%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – 28,1%, березень до лютого 2011 року – 3,9%), Львівська область (березень 2011 р. до березня 2010 р. – 26,9%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – 19,8%, березень до лютого 2011 року – 23,1%), Кіровоградська область (березень 2011 р. до березня 2010 р. – 19,8%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – 22,4%, березень до лютого 2011 року – 34,8%), Донецька область (березень 2011 р. до березня 2010 р. – 15,7%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – 19,1%, березень до лютого 2011 року – 12,5%), Київська область (березень 2011 р. до березня 2010 р. – 14,4%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – 12,3%, березень до лютого 2011 року – 14,8%).

При цьому повідомляється, що в березні 2011 року проти грудня 2010 року зафіксований спад промвиробництва в 4 областях України: у Чернівецькій області (березень 2011 р. до березня 2010 р. – спад 15,3%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – зростання 7,7%, березень до лютого 2011 року – зростання 4,2%), Херсонській області (березень 2011 р. до березня 2010 р. – спад 5,7%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – спад 3,1%, березень до лютого 2011 року – зростання 14,1%), Полтавській області (березень 2011 р. до березня 2010 р. – спад 3,1%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – спад 1,5%, березень до лютого 2011 року – зростання 11,4%), Хмельницькій області (березень 2011 р. до березня 2010 р. – спад 1,4%, січень-березень 2011 р. до січня-березня 2010 р. – зростання 8,1%, березень до лютого 2011 року – зростання 11,6%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва в грудні 2010 року, порівняно з груднем 2009 року, склало 12,5%, в 2010 році, порівняно з 2009 роком, зростання промвиробництва склало 11%.

У грудні проти листопада 2010 р. зафіксовано зростання на рівні 4,7%.