Світове споживання сталі цього року зросте на 5,9% - World Steel Organisation
16:34, 18 квітня 2011Промисловість
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Зростання обсягів споживання сталі у світовій економіці досягне цього року 5,9%.
З таким прогнозом виступила сьогодні Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Organisation).
При цьому в 2012 р., за оцінками експертів Асоціації, попит на сталь у світі зросте ще на 6%.
Багато в чому цей приріст буде забезпечуватися економікою Китаю, передає ПРАЙМ-ТАСС.
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