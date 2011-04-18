Світове споживання сталі цього року зросте на 5,9% - World Steel Organisation

Зростання обсягів споживання сталі у світовій економіці досягне цього року 5,9%.

З таким прогнозом виступила сьогодні Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Organisation).

При цьому в 2012 р., за оцінками експертів Асоціації, попит на сталь у світі зросте ще на 6%.

Багато в чому цей приріст буде забезпечуватися економікою Китаю, передає ПРАЙМ-ТАСС.