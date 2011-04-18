Зростання промвиробництва в Україні за підсумками 2011 року становитиме 6,5% - експерти

Експерти «ІНГ Банк Україна» очікують зростання промислового виробництва в Україні за підсумками 2011 року на рівні 6,5%.

Про це йдеться у щоденному огляді фінансових ринків, підготовленому аналітиками банку.

У банку нагадали, що за підсумками березня темпи зростання промислового виробництва сповільнилися (8%). Зростання, як і раніше, забезпечують експортно-орієнтовані сектори.

При цьому експерти зазначають, що контроль цін негативно впливає на динаміку харчової промисловості. Темпи зростання промислового сектора у березні трохи знизилися (8% у річному обчисленні) порівняно з січнем і лютим (9,7% і 11,5%, відповідно). «Уповільнення темпів зростання відповідає очікуванням і не відображає зниження потенціалу основних секторів промисловості у короткостроковій перспективі», - зазначають експерти.

Також повідомляється, що вища база порівняння у березні 2010 р., ніж в січні і лютому, також вплинула на зниження темпів зростання промислового виробництва у річному обчисленні у березні 2011 р. «Таким чином, ми вважаємо, що високий показник зростання у квітні 2010 р. (17,4%) приведе до того, що темпи зростання у квітні 2011 р. також знизяться», - говорять у банку.

Хімічна промисловість і машинобудування стали лідерами зростання у березні (12,2% і 22,8%) на фоні високого зовнішнього попиту. Зокрема, ціни на ключову продукцію української хімічної промисловості – аміак – у березні зросли на 3,6% за місяць, тоді як зростання у річному обчисленні становило 28,2%.

Крім того, експерти банку звертають увагу, що жорстке адміністративне регулювання цін на продукти харчування привело до того, що харчова промисловість минулого місяця показала найгіршу динаміку (-2,8% у річному обчисленні). Металургійна промисловість продемонструвала помірне зростання (5,7%) унаслідок волатильного попиту на продукцію на зовнішньому ринку.

«Ми зберігаємо нашу думку щодо того, що промисловість і далі буде основним чинником, що забезпечує зростання української економіки в поточному році, - зазначають експерти. - Ми зберігаємо наш прогноз зростання промислового виробництва на рівні 6,5% за підсумками 2011 року».

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва у березні поточного року порівняно з березнем 2010 року становило 8%, у січні-березні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 9,7%.

Зростання промислового виробництва в Україні у грудні 2010 року порівняно з груднем 2009 року становило 12,5%, у січні-грудні 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року зростання промислового виробництва становило 11%.