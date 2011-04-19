Виробництво аміаку у першому кварталі зросло на 34,3%

Підприємства хімічної промисловості України в січні-березні 2011 року збільшили виробництво аміаку на 34,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 1 млн. 316 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у березні 2011 р. виробництво аміаку в Україні збільшилося на 10,3%, порівняно з лютим 2011 року і на 15,3%, порівняно з березнем 2010 року – до 453 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році підприємства хімічної промисловості України збільшили виробництво аміаку на 37,3%, порівняно з 2009 роком – до 4 млн. 163 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками аміаку в Україні є ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Концерн «Стирол» (Горлівка, Донецька обл.), Сєверодонецький «Азот» і ВАТ «Дніпроазот» (Дніпродзержинськ).