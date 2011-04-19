В Україні в березні зростання індексу виробництва базових галузей становило 8,5%

В Україні в березні 2011 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 8,5% у річному виразі проти 10,5% у лютому 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

НБУ не надає даних ІВБГ за січень-березень 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Серед основних причин уповільнення зростання ІВБГ у Нацбанку називають зниження зовнішнього попиту внаслідок нестабільної політичної ситуації в Північній Африці й високу базу порівняння минулого року.

Зростання промислового виробництва в березні ц.р. становило 8%, порівняно з 11,5% у лютому. Найбільше уповільнення зростання відбулося в експортно орієнтованих галузях – металургії (з 17,4% у лютому в річному вимірюванні до 5,7% у березні) й машинобудуванні (з 30,1% до 22,8% відповідно).

Стабільне зростання реальної заробітної плати, зазначають у Нацбанку, продовжувало підтримувати внутрішній споживчий попит, про що свідчать високі темпи зростання обороту роздрібної торгівлі – 14,9% у березні.

Зростання обсягу будівельних робіт у березні ц.р. становило 7,7% (у лютому – 6,1%).

У сільському господарстві завдяки поступовому нарощуванню поголів`я худоби зростання виробництва в березні становило 5,9%.

«За нашими оцінками, зростання ВВП у березні уповільнилося й становило близько 5% у річному вимірюванні, за I квартал його приріст перебував у межах 5-6%», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, із початку 2009 року Департамент економічного аналізу та прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком із початку року). Для розрахунку зазначеного показника використовуються дані з динаміки видів економічної діяльності, які становлять більше 40% ВВП.

Довідка УНІАН. За оперативними даними Державного комітету статистики України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2010 році порівняно з 2009 роком становило 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.