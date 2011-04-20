Росія не зацікавлена в придбанні крейсера «Україна» - міністр оборони РФ

Російська Федерація не зацікавлена в придбанні крейсера «Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора за результатами зустрічі з міністром оборони України Михайлом ЄЖЕЛЕМ заявив міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ.

«Поки що Російська Федерація не зацікавлена в його (крейсера «Україна» - УНІАН) придбанні – у нас немає такого завдання і необхідності», - сказав А.СЕРДЮКОВ і додав: «Та й власне кажучи, державна програма озброєнь вже сформована, і грошей там не закладено».

Довідка УНІАН. Ракетний крейсер було закладено на державному підприємстві “Суднобудівний завод імені 61-го комунара” в Миколаєві у вересні 1984 року на замовленняя Військово-Морського флоту СРСР і спущено на воду в серпні 1990 року.

З 1992 по 1995 рік крейсер будувався на замовлення Міністерства оборони України. У 1996-1998 роках будівництво було припинене. У 1999 році було укладено новий контракт з Міністерством оборони України на продовження будівництва крейсера для потреб Військово-Морських сил України. З 2001 року будівництво корабля знову припинилося.

17 травня 2010 року президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про добудову ракетного крейсера «Україна». Кажучи про перспективи співпраці у сфері суднобудування, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що глави держав домовилися про добудову за допомогою російської сторони крейсера «Україна», що знаходиться в Миколаєві на суднобудівному заводі імені 61-го комунара.

Верховна Рада 6 липня с скасувала постанову про присвоєння ракетному крейсеру назви “Україна”. Як наголошувалося в пояснювальній записці до постанови, з урахуванням того, що добудова і прийняття ракетного крейсера до складу ВМС України не передбачені, недоцільно, щоб крейсер носив назву “Україна”.

27 лютого 2011 року міністр оборони РФ А.СЕРДЮКОВ заявив, що Росія чекає прийнятної пропозиції з боку України щодо умов придбання РФ ракетного крейсера.