Росія має намір закупити в Україні 60 літаків Ан-70

Росія планує закупити в Україні 60 літаків Ан-70. Про це повідомив міністр оборони Російської Федерації Анатолій СЕРДЮКОВ, відвідуючи разом з міністром оборони України Михайлом ЄЖЕЛЄМ Державне підприємство “Антонов” у Києві 19 квітня.

Як повідомляється на сайті МОУ, за підсумками відвідування А.СЕРДЮКОВ повідомив журналістам, що, починаючи з 2015-2016 року, російське оборонне відомство планує розпочати закупівлю нових серійних військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки Ан-70 і модернізованого важкого транспортного літака Ан-124-100 “Руслан”.

«Програма Ан-70 вже включена до державної програми озброєння Російської Федерації до 2020 року. Загалом, обсяг замовлень на нові Ан-70 становитиме 60 літаків», – повідомив А.СЕРДЮКОВ.

Він також зазначив, що Міністерство оборони Російської Федерації на даному етапі веде всі необхідні роботи із завершення програми державних випробувань і сертифікації літака в Росії.

«Нам дуже подобається і потрібен цей літак», – підкреслив А.СЕРДЮКОВ.

Глава російського оборонного відомства також повідомив, що в рамках українсько-російської кооперації Міністерство оборони Росії протягом найближчих 5 років планує провести модернізацію наявних Ан-124 “Руслан”, а з 2015-2016 років - розпочати закупівлю нових модернізованих “Русланів” в Україні.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.

Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася згідно з підписаними угодами Росії і України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості в 1993 і 1999 роках. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумнів у доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Проте потім з'явилися повідомлення про те, що Росія має намір повернутися до його реалізації.

Протокол відновлення робіт між РФ і Україною з проектування і виготовлення літака Ан-70 було підписано в серпні 2009 року. У жовтні було укладено додаткову угоду на проплату першого траншу - 150 млн. рублів для завершення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, в бюджеті Росії на ці цілі передбачено близько 500 млн. рублів.

Головними замовниками літака є Міністерства оборони Росії і України.