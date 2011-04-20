Фірташ веде переговори щодо консолідації експортної політики з росіянами

Бізнесмен Дмитро ФІРТАШ веде переговори про консолідацію експортної політики українських і російських виробників мінеральних добрив на зовнішніх ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Group DF заявив сьогодні у ході засідання Союзу хіміків України.

За словами Д.ФІРТАША, для українських хіміків сьогодні дуже важлива консолідація з російськими хімічними підприємствами на зовнішньому ринку мінеральних добрив.

«Ми проводимо переговори з російськими колегами – це достатньо велика російська група, не хочу поки що їх називати. Я думаю, що ми з ними вийдемо на якесь розуміння і спільно продаватимемо нашу продукцію на світовому ринку мінеральних добрив», - сказав Д.ФІРТАШ.

Він також підкреслив, що українські виробники мінеральних добрив повинні визначитися з тим, хто і як представлятиме їх інтереси на зовнішньому ринку.

«У білоруських виробників калієвих добрив вже є хороший досвід створення єдиного торгового дому, який представляє їх інтереси на зовнішньому ринку», - додав Д.ФІРТАШ.

Як повідомлялося, Д.ФІРТАШ узяв курс на скупку хімічних активів в Україні, заявивши про бажання створити велику хімічну компанію, яка б консолідувала усі вітчизняні хімічні підприємства. У березні стало відомо, що Д.ФІРТАШ купив черкаський "Азот", у вересні 2010 було оголошено, що концерн "Стирол" ввійшов до Ostchem Group – хімічного холдингу у складі Group DF, а на початку лютого підтвердилося придбання бізнесменом севєродонецького "Азоту". В Україні Group DF контролює також "Рівнеазот". Таким чином, під контролем Д.ФІРТАША майже 70% виробництва аміаку в країні, близько 60% – карбаміду і 100% – аміачної селітри.