Україна відправляє в Ірак першу партію бронетранспортерів БТР-4.

Як передає кореспондент УНІАН, Державне підприємство «Завод ім. Малишева» сьогодні відвантажило зі своєї території для відправки Збройним силам Багдада 26 одиниць техніки.

За словами в.о генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» Володимира МАЗІНА, поставки військової техніки здійснюються в рамках контракту між Україною та Іраком, який було підписано в 2009 році.

БТР-4 розроблені Харківським конструкторським бюро ім. Морозова, і перша партія машин для Іраку виготовлена на виробничій базі цього казенного підприємства.

За його словами, перша партія була виготовлена в досить складних умовах і в короткі терміни. Іноземний замовник при підписанні акту здачі-прийомки машин практично не мав до них зауважень.

«Це результат складної роботи, проект великий не лише для заводу та області, а й для всієї держави. Підписання контракту було великим політичним кроком. У нас є всі можливості для виконання проекту і ми довели, що можемо виконувати серйозні завдання», - сказав В.МАЗІН.

Він також зазначив, що завод приступає до роботи над другою партією БТРів кількістю в 62 одиниці. А терміни їх передачі будуть обумовлені у ході переговорів із замовником.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна підписала з Іраком контракт, згідно з яким має поставити до березня 2012 року 420 одиниць БРТ-4. Співвиконавцем контракту виступає державне підприємство «Завод ім. Малишева» (Харків). Вартість контракту, яким передбачено, зокрема, поставки з України в Ірак літаків Ан-32 та ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол.