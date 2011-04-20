Фірташ: купівля сєвєродонецького «Азоту» не порушує антимонопольне законодавство

Голова Ради директорів Group DF Дмитро ФІРТАШ переконаний, що покупка сєвєродонецького «Азоту» була здійснена в рамках антимонопольного законодавства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

Він переконаний, що GROUP DF, яка отримала контроль над підприємством, не є монополістом на українському ринку мінеральних добрив.

«Держава повинна дивитися на це по-іншому - вона повинна захищати своє. А що, було б краще, якби завод купили, наприклад, російські гравці? »- запитав Д.ФІРТАШ.

Говорячи про подальші плани з консолідації хімічних активів компанією GROUP DF, Д.ФІРТАШ наголосив, що вона не веде переговорів про придбання «ДніпроАзоту».

«Якщо б КОЛОМОЙСЬКИЙ (бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - УНІАН) говорив про продаж цього підприємства ... Але він про це не говорить. Тому ніяких переговорів щодо цього підприємства ми не ведемо ".

Як повідомляв УНІАН, у лютому ц.р. власник Group DF, бізнесмен Дмитро ФІРТАШ підтвердив, що Group DF придбала ЗАТ «Сєвєродонецьке об`єднання «Азот».

Раніше, 15 грудня 2010 р. під час засідання Кабінету Міністрів голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО, відповідаючи на прохання озвучити офіційно суму угоди, сказав, що держпакет акцій ЗАТ "Сєвєродонецьке об`єднання "Азот" був реалізований за 276 млн. грн., або 35 млн. дол.

30 березня ц.р. І.КОЛОМОЙСЬКИЙ заявив, що Д.ФІРТАШ не вів і не веде переговорів з ним про купівлю ВАТ «ДніпроАзот» (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.).

При цьому І. КОЛОМОЙСЬКИЙ сказав, що поки не збирається продавати підприємство.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Сєвєродонецьке об`єднання «Азот»(Луганська обл.) є третім за величиною в Україні виробником аміаку і одним з найбільших в Європі хімічним підприємством з виробництва азотних добрив.

ВАТ «ДніпроАзот» (м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) входить в п`ятірку найбільших хімічних підприємств України. Спеціалізується на випуску аміаку, карбаміду, продуктів хлорної групи.