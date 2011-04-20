Фірташ візьме участь у тендерах з купівлі російських хімпідприємств

Структури, підконтрольні бізнесменові Дмитру ФІРТАШУ, планують взяти участь у тендерах з купівлі російських хімічних підприємств, які виробляють мінеральні добрива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

«Ми будемо брати участь у купівлі російських компаній - будемо намагатися купити ще пару підприємств. Чи вдасться це, невідомо - росіяни борються за свій майданчик», - зазначив Д.ФІРТАШ.

Як повідомлялося в ЗМІ, раніше компанії Д.ФІРТАША виявляли інтерес до придбання ВАТ «Міндобрива» (м. Воронеж, РФ).

Раніше під час засідання Спілки хіміків України Д.ФІРТАШ повідомив, що веде переговори про консолідацію експортної політики українських і російських виробників мінеральних добрив на зовнішніх ринках.

Як повідомляв УНІАН, Д.ФІРТАШ взяв курс на скуповування хімічних активів в Україні, заявивши про бажання створити велику хімічну компанію, яка б консолідувала всі вітчизняні хімічні підприємства. У березні стало відомо, що Д.ФІРТАШ купив черкаський "Азот", у вересні 2010 року було оголошено, що концерн "Стирол" увійшов в Ostchem Group - хімічний холдинг у складі Group DF, а на початку лютого підтвердилося придбання бізнесменом сєвєродонецького "Азоту". В Україні Group DF контролює також "Рінеазот". Таким чином, під контролем Д.ФІРТАША майже 70% виробництва аміаку в країні, близько 60% - карбаміду і 100% - аміачної селітри.