Екологія - головний напрямок у політиці НЗФ

Володимир Куцин

Генеральний директор публічного акціонерного товариства «Нікопольський завод феросплавів» (НЗФ), кандидат технічних наук Володимир КУЦИН на Міжнародному екологічному форумі «Довкілля України» нагороджений дипломом та почесним знаком оргкомітету Всеукраїнського проекту «Екологія, довкілля та природокористування в Україні» за впровадження екологічно безпечних, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НЗФ.

Як підкреслюють у прес-службі, питання охорони навколишнього середовища - основний у життєдіяльності підприємства.

«Наш завод входить до п'ятірки світових лідерів з виробництва марганцевих сплавів. Ми на 90 відсотків забезпечуємо сталеливарну промисловість України і понад 60 відсотків своєї продукції експортуємо в країни всіх континентів світу. Це зобов'язує нас вживати ефективні заходи в питаннях охорони навколишнього середовища. За останні роки завдяки впровадженню цілого ряду інвестиційних природоохоронних проектів нам вдалося більш ніж у три рази скоротити обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу. Робота на цьому напрямі продовжується», - каже В. КУЦИН.

Підтвердженням його слів є той факт, що НЗФ за останні п'ять років збудував три потужні сучасні установки очищення газів у рукавних фільтрах загальною продуктивністю 950 тис. м3год. Це будівництво обійшлося заводу в 60 млн. грн. Приміром, рік тому була здана в експлуатацію сучасна, зведена власними силами газоаспіраційна станція (ГАС-5). Будівництво цього важливого об'єкта не припинялося навіть у кризовий період, коли було тимчасово припинено виробництво заводу. Таким чином, завершено цикл екологічного будівництва в провідному цеху, де основне виробництво - феросплавні печі і розливочні машини повністю забезпечені сучасним, високоефективним газопилоочистним обладнанням у рукавних фільтрах. Ефективність очищення становить 97 відсотків. Норми викидів у цьому цеху повністю відповідають європейським.

Минулого року підприємство витратило на природоохоронну діяльність близько 40 млн. грн., на нинішній рік асигнування на цей напрямок збільшені до 47 млн. грн. Сьогодні на заводі ведеться інтенсивна робота з будівництва газоочисток в рукавних фільтрах агломераційного цеху, що дозволить зменшити викиди забруднюючих речовин на 899,9 тонн на рік.

З метою покращення стану водного басейну ще минулого року підприємство повністю ліквідувало скидання забруднених зворотних вод. Змонтовано та введено в експлуатацію установку для очищення зливових скидів з проммайданчика заводу. Це дало можливість очищену воду повертати для підживлення оборотних циклів.

Особлива прикмета природоохоронної діяльності Нікопольського заводу феросплавів - переробка відходів виробництва. На створення ефективних технологій спрямований науковий потенціал заводу, залучені галузеві НДІ, діє програма безвідходного виробництва. Нікопольські феросплавники вперше в галузі впровадили власну технологію, що дозволяє брикетувати і пускати у виробництво дрібний відсів феросплавів і навіть вентиляційний пил.

«Ми розуміємо, що феросплави - техногенне виробництво, однак шляхом подальшої модернізації обладнання, покращення виробничих технологій, розширення екологічного будівництва в кінцевому підсумку прийдемо до повної мінімізації викидів забруднюючих речовин. Для цього у заводу великий потенціал. І науковий, і виробничий, і інвестиційний», - відзначає гендиректор НЗФ.