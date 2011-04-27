Уряд дозволив передати в концесію «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит»

Кабінет Міністрів України вніс найбільші на сьогодні державні вуглевидобувні об`єднання України «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит» (обидва – Луганська обл.) до переліку підприємств держвласності, які можуть бути передані в концесію.

Про це йдеться у постанові уряду № 443 від 4 квітня п.р., оприлюдненій на сайті уряду.

Згідно з документом, уряд доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості, Міністерству економічного розвитку і Міністерству фінансів при розробці умов конкурсів з передачі зазначених підприємств у концесію передбачити низку обов`язкових умов для концесіонерів.

Зокрема, обов`язковими умовами мають бути визначені збільшення обсягу видобутку вугілля і виробництва вугільної продукції, внесення інвестицій, збереження існуючих на момент укладення концесійного договору соціальних гарантій, а також зайнятості працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами.

Нагадаємо, у липні 2010 року «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» і енергохолдинг ДТЕК, що входить до групи СКМ Ріната АХМЕТОВА, уклали договір про співпрацю, в рамках якої донецька компанія зобов`язалася вкласти у розвиток підприємств близько 500 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Ровенькиантрацит» – найбільше державне вуглевидобувне підприємство, створене 1980 року. До складу об`єднання входять 27 підрозділів, зокрема 5 шахт: № 81 «Київська», ім. Дзержинського, ім. Космонавтів, ім. Фрунзе, шахтоуправління «Ровеньківське», одне шахтоуправління, а також 3 збагачувальні фабрики: «Вахрушевська», «Комендантська» і «Ровеньківська».

У 2010 році об`єднання збільшило видобуток вугілля порівняно з 2009 роком на 21,9%, або на 1,084 млн. тонн, – до 6,034 млн. тонн.

ДП «Свердловантрацит» створено у 1934 році. До складу підприємства входять 26 підрозділів, зокрема 5 шахт із загальною річною виробничою потужністю 5,25 млн. тонн рядового вугілля і 3 збагачувальні фабрики.

У 2010 році об`єднання збільшило видобуток вугілля порівняно з 2009 роком на 9,59%, або на 558 тис. тонн, – до 6,034 млн. тонн.