Сьогодні - Всесвітній день охорони праці

У всьому світі 28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці. Ця дата заснована Міжнародною організацією праці (International Labour Organization). Ідея виникла в 1989 році, коли американські та канадські робітники вперше відзначили День пам`яті загиблих, травмованих, важкохворих товаришів по роботі.

Це не тільки день скорботи і пам`яті про тих, хто отримав каліцтво, загинув на виробництві і вже ніколи не повернеться додому до своєї сім`ї. Це час активних дій для залучення максимальної уваги всіх учасників трудового процесу до масштабів цієї проблеми, а так само до того, яким чином створення і просування культури охорони праці може сприяти зниженню виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Необхідно методично і цілеспрямовано культивувати в суспільстві відповідальне ставлення до праці та організації робочого місця, впроваджувати у свідомість роботодавців і працівників культуру безпечної праці і відповідальності за своє здоров`я, вжити заходів щодо підвищення їх інформованості про найбільш поширені професійні ризики й способи управління ними.

Всесвітній день охорони праці встановлений для того, аби привернути увагу світової громадськості до глибин проблеми, до того, як створення і просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці.

В Україні щороку на виробництві травмуються близько 20 тис. осіб, з них майже кожен 20-й випадок - зі смертельним результатом. Загалом, ризик загибелі або травмування працівників у галузях національної економіки значно вищий, ніж у розвинених європейських країнах. Серед причин нещасних випадків - порушення вимог безпеки, незадовільний технічний стан виробництва, порушення вимог трудової та виробничої дисципліни. Через незадовільні санітарно-гігієнічні умови праці щороку майже на 7 тис. зростає кількість осіб, які отримали професійні захворювання. Згідно зі статистикою, в Україні найбільш травмонебезпечною є вугільна галузь.

В Україні День охорони праці відзначається щорічно 28 квітня - у Всесвітній день охорони праці. Відповідний Указ підписав Президент України Віктор Ющенко в 2006 році з метою привернути увагу суспільства, органів державної влади, суб`єктів господарювання, громадських організацій до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, а також з метою вшанувати пам`ять загиблих на виробництві.

Ризик загибелі і травматизму працівників на підприємствах України залишається вищим, ніж у розвинених країнах світу. Про це повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат України Михайло ВОЛИНЕЦЬ, а також представники Міжнародної організації праці в Україні і представники Вільної профспілки медичних працівників.

Що стосується професійних захворювань, то майже 84% їх припадає на підприємства вугільної промисловості. У 2010 році на вугільних шахтах були травмовані 4888 осіб, з них смертельно – 131.

Серед основних проблем, які призводять до нещасних випадків, – відсутність сучасних засобів механізації, великий обсяг використання ручної праці , а також рятувальне устаткування, яке відпрацювало нормативний термін експлуатації.

«Елементарні респіратори не купуються, а норми запилення можуть перевищуватися у 300 разів. Немає системи пилепоглинання і т.д. У таких умовах за півроку людина може одержати силікоз або антракоз і стати інвалідом. У нас штучно, шляхом вказівок медичним органам і спеціалізованим організаціям, блокується оформлення реального стану людей, які втратили здоров`я», – наголосив М.ВОЛИНЕЦЬ.

Крім того, заступник голови Вільної профспілки медичних працівників Тетяна ШУДРА зазначила, що медичні співробітники також піддають своє життя небезпеці, зокрема, при спілкуванні з пацієнтами високим є ризик зараження туберкульозом і СНІДом. Крім того, підкреслила Т.ШУДРА, лікарі і санітари, які надають невідкладну допомогу, наражають на небезпеку своє здоров`я і життя через окремі випадки нападу на них пацієнтів.

«Вони одержують травми голови, хребта, вони не захищені», – наголосила Т.ШУДРА.

Разом з тим, національний координатор проекту ЄС-МОП з проблеми безпеки праці Ольга ЛИТВИНЮК зазначила, що багато проблем в Україні виникає через відсутність культури виробництва. «Україні потрібно підвищувати і розвивати культуру виробництва і праці. Немає у нас ще цього в країні. Те, що вмирають працівники, те, що бояться сказати (про травми – УНІАН), – це все культура виробництва», – підкреслила вона.