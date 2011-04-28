"Метінвест" очолив Національний бізнес-рейтинг серед металургійних і коксохімічних компаній

Лідером національної економіки у своїй галузі визнано компанію «Метінвест».

Як повідомили УНІАН у Торгово-промисловій палаті України, компанія визнана лідером Національного бізнес-рейтингу за результатами моніторингу більш ніж 1000 українських підприємств, що працюють в металургійній, коксохімічній промисловості, а також пов`язаних з ними торгуючих організацій.

Із 30 тисяч підприємств, які виконують більше 300 видів діяльності, визначені ті, які, за даними Державних органів статистики, мають найбільші обсяги реалізованої продукції і прибуток, а також високу продуктивність праці та рівень заробітної плати.

Подібні рейтинги, які базуються на офіційних даних, традиційно складають у США і Європі. Вони демонструють реальний стан справ у компаніях і є одними з визначальних чинників котирування акцій цих компаній.

Особливістю національного бізнес-рейтингу його організатори називають те, що крім об`єктивних економічних показників, він демонструє прозорість діяльності вітчизняних підприємств.

«Для нас важливі не лише показники прибутковості бізнесу, а й факти демонстрації соціальної відповідальності - обсяг і якість сплати податків, динаміка зростання заробітної плати, реалізація нових проектів. Для нас цінне те, що обрана нами стратегія побудови прозорого та соціально відповідального бізнесу знаходить розуміння та визнання», - зазначив генеральний директор компанії "Метінвест" Ігор СИРИЙ.

Довідка УНІАН.Національний бізнес-рейтинг складається 9-й рік. Його організатори - Комітет економічного розвитку - спілка підприємств, які неодноразово очолюють рейтинги за своїми основними видами діяльності, і Торгово-промислова Палата України, яка об`єднує більше 8 000 підприємств та економічних організацій Україна.

Девіз «НБР»: «In factum veritas» (з лат. - «У фактах - істина»). Саме тому лідери вітчизняної економіки визначаються виключно на підставі реальних економічних показників, які надає Державна статистика. Рейтинг реально показує привабливість підприємства для інвестора, дає інформацію партнерам про стан справ на підприємстві.

Метінвест - міжнародна вертикально інтегрована гірничодобувна група компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції із сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами Метінвест є Група СКМ (75%) і Смарт-Холдинг (25%), що спільно керують Компанією.

У 2010 році українські підприємства «Метінвесту» заплатили 11,062 млрд. грн. податків і зборів, у тому числі до Пенсійного Фонду - 1,599 млрд. грн.