Одеський припортовий завод збільшив прибуток у 2,5 рази

ВАТ "Одеський припортовий завод" у І кварталі 2011 року збільшило чистий прибуток у 2,5 рази, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 роком, до 81,479 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомляється, що чистий дохід компанії збільшився на 94,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 1 млрд. 275,387 млн. грн., а валовий прибуток збільшився на 26% - до 191,872 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Одеський припортовий завод" (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - за випуском азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

ВАТ "Одеський припортовий завод" в 2010 році збільшило чистий збиток у 35,7 разів, в порівнянні з 2009 роком, до 87,169 млн. грн.