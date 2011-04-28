Баку. Україна і Азербайджан збільшать співробітництво у військово-технічній сфері.

Про це повідомив Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, передає кореспондент УНІАН.

За словами І.АЛІЄВА, співробітництво розвиватиметься у декількох напрямках, зокрема, у напрямку придбання зброї, реалізації спільних проектів із виробництва зброї, а також спільних дослідженнях у цій сфері.

Крім того, за словами І.АЛІЄВА, велика увага приділятиметься питанням співробітництва в аерокосмічній сфері. Президент Азербайджану зазначив, що в України є великий досвід у цій сфері, а в Азербайджану - велике бажання її розвивати.

«Думаю, що ці два напрямки домінуватимуть», - сказав І.АЛІЄВ і додав: «Не рахуючи співробітництва в енергетичній сфері».