«Авіастар-СП» готовий розпочати підготовку до відновлення серійного виробництва Ан-124

Москва. Ульяновський завод «Авіастар-СП» за кілька місяців готовий розпочати підготовку до відновлення серійного виробництва літаків Ан-124 «Руслан».

Про це власному кореспонденту УНІАН у Москві повідомив посол України у Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО за підсумками робочої поїздки до Ульяновська.

«Відвідування цього заводу мене переконало, що за кілька місяців «Авіастар-СП» готовий розпочати підготовку до серійного виробництва», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За словами посла, 10-13 травня у Москві пройде засідання підкомісії з питань авіації, де планується знайти алгоритм подальшої роботи та визначити всі юридичні формальності, а після цього винести це питання на розгляд засідання підкомітету з питань економічного співробітництва на рівні прем’єр-міністрів, яке відбудеться у Москві 7 червня, або на засідання 5-го засідання Міждержавної комісії на рівні президентів, яке заплановано на 14 червня у Києві.

Посол відзначив, що близько року тривають переговори експертів на різних рівнях щодо підготовки міжурядової угоди про відновлення виробництва «Русланів».

«Спеціалісти «Авіастар-СП» пояснили, що якщо зараз розпочати роботу, серійне виробництво буде відновлено у 2016 році. Зараз завод чекає конкретної домовленості, міжурядової угоди», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він наголосив, що АНТК ім. Антонов з 1991 року працював над модернізацією цього літака.

«Сьогодні фактично є можливість виробляти абсолютно нову модифікацію цього літака із сучасною електронікою, авіонікою», - зауважив він.

За словами посла, «Авіастар-СП» є одним з найбільших заводів колишнього Радянського Союзу та будувався спеціально для вироблення «Русланів».

Як сказав В.ЄЛЬЧЕНКО, керівництво «Авіастар-СП» відзначило, що готове розпочати одночасно на своїй базі виробництво також літаків Ан-70.

Довідка УНІАН. Російсько-український транспортний літак "Руслан" - найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво було призупинене.