Пакет замовлень на Ан-124 становить 56 одиниць – Єльченко

Москва. Уже сьогодні пакет замовлень на літак Ан-124 «Руслан» становить 56 одиниць.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Москві повідомив посол України у Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО за підсумками робочої поїздки до Ульяновська (РФ).

«На сьогодні підтверджено замовлення на виготовлення 15 літаків двома російськими авіакомпаніями - «Волга-Днепр» та «Полет». Також авіакомпанією «Авіалінії Антонова» та іноземними компаніями з Об’єднаних Арабських Еміратів та Кувейту. Загалом Україною та Росією сформований стартовий пакет замовлень у кількості 56 літаків», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він зауважив, що інтерес до Ан-124 висловлює Міністерство оборони РФ, окрім того, два літаки готове придбати МЧС Росії.

За словами посла, щорічно обсяг замовлень на вантажні великогабаритні авіаперевезення збільшується на 15-20%, тому прогнозується, що на період до 2030 року потреба у літаках «Руслан» становитиме 70 одиниць.

«За попередніми оцінками, комерційний ефект від програми відновлення виробництва Ан-124 складе від 3,5 до 6 млрд. доларів. При цьому вартість підготовчих робіт для вирибництва приблизно 250 млн. доларів», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За його словами, внесок обох країн у зазначений проект становить 50x50, тому у разі відновлення виробництва в Ульяновську Україна отримуватиме до половини доходів від реалізації кожного літака.

Окрім того, В.ЄЛЬЧЕНКО зауважив, що існує потреба у модернізації 22 літаків Ан-124-100, які входять до складу Військово-повітряних сил РФ.

Посол відзначив, що за попередні роки вироблено 56 літаків Ан-124, з них в Україні зібрано 23 одиниці та 33 - у Росії.

Довідка УНІАН. Російсько-український транспортний літак "Руслан" - найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво було призупинене.