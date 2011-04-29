Виробництво алюмінію на ЗАлК повністю зупинене - прес-служба

Електролізне виробництво первинного алюмінію на ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) повністю зупинено 26 квітня. Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

За даними прес-служби ЗАлКу, остання, четверта серія електролізного виробництва була зупинена 26 квітня ц.р., тоді як перші три серії були зупинені ще в 2009 році в зв'язку з ненаданням підприємству диференційованого тарифу на електроенергію. «Ми не просто відключили електролізне виробництво, ми його законсервували, зберігши можливість повторного пуску в разі відновлення дії для підприємства дифтарифу на електроенергію», - зазначила прес-секретар ЗАлКу Вікторія ПЕЛЕШКО.

При цьому на ЗАлКу категорично спростовують чутки про демонтаж устаткування і повну ліквідацію комбінату. «Ми продовжуємо сподіватися, що уряд знайде можливість надати підприємству економічно обгрунтований тариф на електроенергію», - сказала В. ПЕЛЕШКО.

Що стосується скорочень трудового колективу комбінату, то, за її словами, керівництво підприємства робить все можливе, щоб його працівники не залишилися сам на сам з проблемою працевлаштування. «Підприємство продовжує виробляти алюмінієвий прокат з російської сировини і, у зв'язку із зміною технології після зупинки електролізу, на виробництві прокату потрібні були додаткові працівники. Крім того, з липня на підприємстві буде відновлене виробництво кремнію, на якому також буде задіяна частина звільнених робітників. Ми також пропонуємо нашим електролізнікам працевлаштування на російських підприємствах РУСАЛу. Але природно, тільки на добровільних засадах, і частина співробітників погодилася переїхати до Росії», - повідомила В. ПЕЛЕШКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня джерело в РУСАЛі заявило про те, що до літа на підприємстві може бути повністю зупинене електролізне виробництво. «Ситуація з дифтарифами для ЗАлКу не вирішена, комбінат стійко генерує збиток, який довгий час РУСАЛ змушений покривати за рахунок інших підприємств компанії. В результаті, для того, щоб вивести підприємство на рівень беззбитковості, РУСАЛ був змушений підняти в березні ціни на продукцію комбінату. Після підвищення ціна на продукцію виявилася неконкурентоспроможною, а сама продукція - незатребуваною. Тепер ЗАлК вимушений поступово відключати електролізне виробництво, так як не має сенсу випускати продукцію, на яку в результаті високої собівартості немає попиту», - зазначило джерело в російській компанії.

Довідка УНІАН. ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) - єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

На початку 2001 р. Фонд держмайна України за підсумками приватизаційного конкурсу продав 68,01% акцій ЗАлКу російському «АвтоВАЗ-Інвесту» за 70 млн. дол. Згідно з договором купівлі-продажу, інвестор, зокрема, мав погасити кредитні зобов'язання заводу перед "Укрексімбанком" на 76,45 млн. дол.

У 2004 р. власником комбінату стала російська група СУАЛ, що входить до десятки найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 р. ЗАлК перейшов під контроль об'єднаної компанії «Російський алюміній» (ОК «РУСАЛ»), створеної в березні 2007 р. шляхом злиття «РусАла», СУАЛа і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.